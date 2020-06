Simona Ventura: fisico a 55 anni (foto)

Di Sebastiano Cascone lunedì 29 giugno 2020

La prima foto al mare di Simona Ventura senza filtri

Nelle scorse ore, Simona Ventura, sul proprio account Instagram, ha postato una propria foto al mare con una didascalia assai emblematica. La conduttrice di Rai2, con la prima immagine in costume di questa estate, ha invitato tutti/e i/le propri/e followers a non rincorrere la perfezione a tutti i costi e a mostrarsi, senza filtri, per quello che si è. Senza rincorrere ideali di bellezza che non rispecchiano la realtà. Ecco lo scatto della conduttrice affidato ai social:

Nel giro di poche ore, il post ha toccato quasi 40mila 'Mi piace' raccogliendo anche tantissimi attestati di stima da parte di colleghi/e e amici/he come Luca Calvani (neo inviato di 'Ogni mattina' su Tv8 che ha lanciato ai tempi dell'Isola dei Famosi) a Pamela Petrarolo all'autore televisivo Luca Zanforlin.