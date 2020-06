Grande Fratello Vip: Tosca D'Aquino nel cast?

Di Giulio Pasqui lunedì 29 giugno 2020

L'attrice sarà una dei concorrenti del GF Vip 5?

Si allunga la lista dei papabili concorrenti nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, prevista in autunno su Canale 5. Ora è il sito 361 Magazine a fare un nuovo nome, quello di Tosca D'Aquino. Anche l'attrice si sarebbe presentata ai casting: "Quest’estate sarà alle prese con le ultime puntate de “I bastardi di Pizzofalcone”, ma il lavoro sul set della fiction di Rai Uno finirebbe giusto in tempo per permetterle di partecipare al Gf Vip", scrive il magazine. In passato Tosca D'Aquino ha preso parte a Notti sul Ghiaccio e Bake Off Italia Celebrity.

Tra i nomi finora trapelati spiccano anche quelli di Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, l'ex politico Antonio Razzi, Rocco Siffredi con il figlio Leonardo (anche se quest'ultimo ha smentito), Annalisa Chirico, Patrizia De Blanck, Cristina Buccino, Justine Mattera, Chiara Biasi e Vera Gemma.