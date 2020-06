Uomini e Donne, Alessandro Graziani: "Non avete mangiato abbastanza su questa storia?"

Di Sebastiano Cascone lunedì 29 giugno 2020

Alessandro Graziani replica a Giovanni Conversano in difesa di Serena Enardu

Alessandro Graziani, nelle scorse ore, ha postato, sul proprio account Instagram, un messaggio sibillino che, molti utenti del web, hanno visto come una replica più o meno diretta a Giovanni Conversano che, dalle pagine del settimanale 'Di Più', ha avuto qualcosa da (ri)dire nei confronti dell'ex fidanzata Serena Enardu. Ecco le parole del pallavolista che, solo qualche settimana fa, aveva manifestato l'intenzione di restare fuori dal pettegolezzo attorno alla fine della storia d'amore tra l'ex tronista con Pago:

"Vorrei sapere su che basi certa gente fa supposizioni. Non avete mangiato abbastanza su questa storia? Che noia".

L'ex calciatore pugliese, durante il duro sfogo, ha tirato in ballo anche l'ex tentatore di 'Temtpation Island' e corteggiatore di Giovanna Abate di 'Uomini e Donne':

"È vero che il tuo compagno Pago ti ha scoperto ed è per questo che hai deciso di interrompere nuovamente la vostra relazione? È vero che stavi organizzando il tuo ritorno a Uomini e donne per rivedere proprio Alessandro?".

Alessandro, in questi giorni, si sta godendo un periodo di meritate vacanze. In queste settimane, il suo nome (così come quello dell'ex Alchimista Davide Basolo), è insistentemente circolato sul web come possibile prossimo tronista del programma di Maria De Filippi. Saranno rispettate le previsioni della vigilia?