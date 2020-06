Uomini e donne, Sammy Hassan festeggia il compleanno con gli amici (e spunta l'ex di Davide Basolo)

Di Ivan Buratti domenica 28 giugno 2020

L'ex fidanzato di Giovanna Abate beccato in compagnia di amici e dell'ex del suo rivale a Uomini e Donne

Uomini e donne, la storia fra Sammy Hassan e Giovanna Abate è durata meno di un gatto in tangenziale. Qualche settimana e la relazione fra la tronista e il corteggiatore è naufragata a causa delle incomprensioni caratteriali già più che evidenti nel corso della loro frequentazione nel dating show di Maria De Filippi. I due ragazzi trascorreranno quindi l'estate lontani, ciascuno con i propri impegni e i propri amici.

Come segnalato dal sito Il Vicolo Delle News, Sammy ha festeggiato il proprio compleanno il 26 giugno, due giorni fa, e il ragazzo ha deciso di celebrare la data speciale a Viareggio, in compagnia di alcuni amici, tra cui l'ex tentatore di Temptation Island Rodolfo Salemi. Sempre in Versilia, Sammy è stato beccato anche insieme ad altre persone, tra cui Elena Benedini. Il nome potrebbe non dirvi nulla, ma dovete sapere che la ragazza è l'ex fidanzata di Davide Basolo, che il pubblico di Canale 5 ha conosciuto il nome di Alchimista. Ebbene sì: Sammy ha trascorso alcune ore anche con l'ex compagna del suo rivale a Uomini e donne, con cui si è scontrato fino all'ultimo per conquistare il cuore di Giovanna Abate.

Nel video pubblicato che ha dato da parlare ai magazine di gossip, sembra chiara la partecipazione di Elena al momento dello stappo della bottiglia per festeggiare il compleanno di Sammy. E se il mondo è molto piccolo, un altro proverbio dice anche che la vendetta è un piatto che va servito freddo...