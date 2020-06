Temptation Island, Lara Zorzetto presto mamma parla del compagno Mattia Monaci: "Sarà un padre eccezionale"

Di Ivan Buratti domenica 28 giugno 2020

La ragazza si confessa ai microfoni di Radio Radio in attesa di partorire il piccolo Leonardo

Lara Zorzetto si confessa ai microfoni di Radio Radio. Intervistata dalla conduttrice Giada Di Miceli, l'ex protagonista di Temptation Island si è collegata in diretta per rispondere ad alcune domande sulla sua vita e sulla sua storia d'amore con Mattia Monaci. Dopo aver lasciato Michael De Giorgio, Lara si è rifatta una vita insieme all'uomo, che la renderà nelle prossime settimane mamma. Il bambino si chiamerà Leonardo. "Eravamo anche indecisi col nome Edoardo che ci piace molto. Alla fine abbiamo optato per Leonardo anche chiedendo un po' in famiglia", ha rivelato la Zorzetto, che poi ha confessato come ha conosciuto Mattia Monaci:



L'ho conosciuto durante un trasloco. Ho chiesto ad una mia amica se conosceva qualcuno che potesse aiutarmi, lei mi ha girato il suo numero ed è stato un colpo di fulmine da parte di entrambi. Poi lui è andato via a Monaco e io dai miei genitori. Da quando è tornato non ci siamo mai separati e siamo andati a convivere. È stata una cosa estremamente naturale. È una relazione pulita e tranquilla. A lui non interessa apparire, a malapena aveva Instagram.

Una storia semplice, discreta, anche se particolarmente frizzante per via dei caratteri di entrambi. E quello di Lara lo abbiamo conosciuto per bene a Temptation Island:



Siamo entrambi gelosi, se c'è amore ci deve essere anche un po' di gelosia. Lui però è più geloso, è molto protettivo. Sarà un padre veramente eccezionale, per i discorsi che fa e per le attenzioni che dimostra.

In attesa della nascita del piccolo Leonardo, tantissimi auguri alla nuova famiglia!