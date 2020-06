Mara Venier: la dedica al marito Nicola Carraro per l'anniversario di matrimonio

Di Sebastiano Cascone domenica 28 giugno 2020

Mara Venier festeggia l'anniversario di matrimonio con una dedica al marito Nicola Carraro su Instagram

Mara Venier, nelle scorse ore, ha festeggiato il quattordicesimo anniversario di nozze con il marito Nicola Carraro con una dedica molto romantica su Instagram. Ecco il post:

La conduttrice di 'Domenica In', in poche ore, ha raccolto quasi 90 mila apprezzamenti e la risposta molto dolce della sua dolce metà: "Già 14 , mi sembra ieri, se mi vuoi risposare io sono". Non sono mancati messaggi di stima e affetto da parte di amici/he e colleghi/e: da Antonella Clerici ("Auguri Mara&Nicola, un amore grande... la vostra botta di c.... come dici sempre tu") a Monica Setta ("Buon anniversario Nicola e mara. Fu un matrimonio molto allegro, ci divertimmo davvero tanto") passando per il wedding planner Enzo Miccio ("Mara mia, dobbiamo consacrare nuovamente questa unione e dobbiamo ricelebrarla... Io son pronto").

La coppia si è unita in matrimonio il 28 giugno 2006.