Annachiara Zoppas: chi è la fidanzata di Vittorio Brumotti

Annachiara Zoppas è una modella, ereditiera e figlia di Enrico Zoppas, imprenditore, presidente e amministratore delegato del gruppo Acqua Minerale San Benedetto.

Annachiara Zoppas è nata il 15 marzo 1992 ed è nota al gossip per essere la fidanzata di Vittorio Brumotti, il campione di bike trial, conduttore di Paperissima Sprint e inviato di Striscia la Notizia.

Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas si sono conosciuti nell'aprile 2018, durante l'edizione di quell'anno del Vinitaly, e sono andati a convivere a Milano pochi mesi dopo. In un'intervista concessa al settimanale Oggi, nel dicembre 2018, la modella parlò per la prima volta della sua storia d'amore con Brumotti:

Non avevo mai provato un sentimento così potente. E anche se ci conosciamo da poco e sembriamo diversissimi, abbiamo molte affinità. Ci accomuna il desiderio pazzo di condividere tutto, l’amore per la vita semplice, il piacere di viaggiare e continuare a scoprire e capire cose nuove. Non amiamo la mondanità: per stare bene, ci basta cucinare qualcosa a casa e guardare un film.