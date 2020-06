Chiara Francini: fidanzato, vita privata, libri, marito

Di Marcello Filograsso domenica 28 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Chiara Francini

Attrice, conduttrice e scrittrice: questo è molto altro è Chiara Francini, uno dei volti più freschi e recenti della fiction e dell'intrattenimento italiani.

Nata a Firenze il 20 dicembre 1979, cresce a Campi Bisenzio. Si laurea in Lettere con una tesi in italianistica, uscendo dall'università con 110 e lode. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo sono la sua presenza in Faccia da comico al Teatro Ambra Jovinelli di Roma, diretta da Serena Dandini.

Nel 2007 Leonardo Pieraccioni la sceglie per il film Una moglie bellissima, Spike Lee la prende per Miracolo a Sant'Anna, nel 2009 arriva ne Le segretarie del sesto e in Feisbum - Il film, oltre a Tutti pazzi per amore 2.

Nel 2010 e nel 2011 è in Maschi contro femmine e in Femmine contro maschi, oltre a condurre il varietà comico Colorado, conducendolo anche nel 2014. Nel 2018 e 2019 conduce su LaEffe, tv di proprietà del gruppo Feltrinelli, Love me gender. Nel 2019 è nel film Martin Eden e l'anno successivo porta a teatro Coppia aperta quasi spalancata di Franca Rame e Dario Fo.

Tre i libri all'attivo: Non parlare con la bocca piena, Mia madre non lo deve sapere e Un anno felice, tutti editi da Rizzoli e bene accolti dalla critica.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Chiara Francini è attualmente legata a Frederick Lundqvist, che ètitolare di una impresa di servizi di sicurezza. Di lui la Francini dice che è stata colpita dalla sua ironia. I due sono legati dal 2005.

Foto: account Instagram Chiara Francini