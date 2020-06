Lino Guanciale: fidanzata, nuova fidanzata, Instagram, moglie

Di Marcello Filograsso domenica 28 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Lino Guanciale

Attore ormai di punta della fiction Rai, conosciamo meglio Lino Guanciale

Nato ad Avezzano, in provincia di L'Aquila, il 21 maggio 1979, da padre medico e madre insegnante, ha un fratello psicoterapeuta. Una volta conseguita la maturità nella città natale, si laurea in Lettere alla Università La Sapienza di Roma. Successivamente si iscrive all'Accademia nazionale d'arte drammatica di Roma.

Esordisce come attore in teatro con Romeo e Giulietta di Gigi Proietti, collaborando anche con grandi nomi come Franco Branciaroli e Michele Placido e contemporaneamente portando avanti l'attività di insegnante.

Al cinema debutta con Io, Don Giovanni, per la regia di Carlos Saura nel 2009 e in tv con Il Segreto dell'Acqua: sarà proprio la fiction la sua occupazione primaria, con ruoli importanti in Che Dio ci aiuti, La porta rossa, L'allieva e Non dirlo al mio capo, imponendosi come uno dei volti principali della fiction Rai.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Lino Guanciale è stato fidanzato fino al 2018 con la collega Antonietta Bello conosciuta all'Università Iuav di Venezia, tra i due c'è stata una lunga storia, hanno vissuto insieme per dieci anni e si erano conosciuti nel periodo in cui insegnava recitazione.

Per lui è arrivato tuttavia un nuovo amore: la fortunata si chiama Antonella ed è una ricercatrice della Bocconi di Milano. I due si sono conosciuti proprio nell'ateneo, dove lui stava tenendo una lezione di recitazione.

Foto: account Instagram Lino Guanciale