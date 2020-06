Nicola Vivarelli: "Gemma Galgani? C'è tanta voglia di poter trascorrere altri piacevoli momenti"

Di Sebastiano Cascone sabato 27 giugno 2020

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani proseguono la frequentazione fuori dagli studi di Uomini e Donne

A poche settimane dall'ultima edizione di 'Uomini e Donne', Nicola Vivarelli e Gemma Galgani hanno avuto la possibilità di trascorrere del tempo assieme fuori dagli studi televisivi e soprattutto lontani dal clamore mediatico. E' proprio l'ex Sirius a raccontare, al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, come ha trascorso i primi momenti di libertà (dopo la fine del lockdown) con la dama torinese:

"Abbiamo passato due giorni molto piacevoli e rilassanti, abbiamo fatto delle belle passeggiate in cento e per le ville di Roma. Appena sceso a Roma, ho percepito un tono diverso nella voce di Gemma. Era più felice, più tenera, riuscivo a sentirla ancora più vicina di quanto lo fosse sempre stata. Ovviamente, sentendomi fisicamente più vicino a lei, tutto ha preso una piega diversa. Sono stato molto felice di aver avuto modo di trascorre un po' di tempo insieme. Abbiamo avuto modo di stare vicini, di parlare finalmente guardandoci negli occhi e di certo non sono mancate le risate. E' stato bello poter cenare insieme. Gemma mi ha portato in un ristorante molto carino, tipico di Roma dove ho avuto la possibilità di assaggiare i veri piatti tipici romani, squisiti!".

L'ex protagonista della trasmissione di Canale 5 vuole proseguire la conoscenza con la donna anche durante l'estate per cementificare la vicinanza mentale nata attraverso la scrittura ed il contatto telefonico:

"Devo essere sincero, a volte non sono presente al cento percento ma non perché non voglia, solo perché sono preso da certe cose che devo fare durante la mia routine giornaliera... nonostante ciò, c'è modo di sentirci più volte durante l'arco della giornata, sempre con molto piacere. Abbiamo sempre la voglia di chiamarci, massaggiarci, videochiamarci, cosa che rende la distanza meno difficoltosa. Questo è un buon modo per sentirci più vicini. Non abbiamo ancora definito alcun progetto ma sicuramente c'è tanta voglia e volontà di organizzarci al meglio per poter trascorrere altri piacevoli momenti".

Fonte | Uomini e Donne Magazine