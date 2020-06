Elena Morali: "Farò la lista delle 10 morte di fama che ci hanno provato con Luigi solo per fare gossip"

In vacanza a Zanzibar, in Tasmania, dove si è celebrato anche un matrimonio con rito Masai, Elena Morali, la showgirl di Colorado, fidanzata/sposata con Luigi Mario Favoloso, ha condiviso una serie di Instagram Stories con le quali ha annunciato una serie di bombe gossip pronte ad esplodere nei prossimi giorni.

Elena Morali, infatti, ha dichiarato che, durante il periodo in cui Luigi Mario Favoloso lasciò l'Italia, molte ragazze, definite "morte di fama" o "zozzone", avrebbero contattato l'ex fidanzato di Nina Moric per fare un po' di gossip a tavolino.

La Morali ha dichiarato che farà i nomi delle ragazze note al pubblico televisivo. Per la cronaca, come rivelato sempre dalla showgirl bergamasca, anche Luigi Mario Favoloso, il prossimo 30 giugno precisamente, renderà nota una lista di nomi.

Di seguito, trovate le dichiarazioni di Elena Morali condivise tramite il proprio profilo Instagram:

Siccome il mio fidanzato/marito ha deciso che il 30, pubblicherà la lista dei 10 cog*ioni, io pubblicherò la lista delle 10 morte di fama/zozzone, per non dire altro, perché poi dicono che offendo le donne, la lista di quelle che ci hanno provato con Luigi soltanto per fare gossip nel periodo in cui è rimasto single, nel periodo in cui era tornato dal suo viaggio, nel periodo in cui dicevano che era scappato, bla bla bla... Vi farò i nomi delle ragazze che sono già note al pubblico. Ne sentirete delle belle...