Ema Stokholma molestata: "Sono sconvolta, hanno filmato le mie parti intime durante un dj set"

Ema Stokholma, attraverso alcune Stories pubblicate su Instagram, ha denunciato di aver subito molestie. Il grave episodio è avvenuto, secondo il racconto della dj, ieri, mercoledì 24 giugno, durante il sound check alla Mole Antonelliana a Torino per l’esibizione in occasione della festa di San Giovanni. Nei video la Stokholma spiega di aver notato, durante le prove, un cellulare a terra, che "mi stava riprendendo le parti intime":

Ema racconta di aver visto anche un video con protagonista inconsapevole un’altra ragazza, ripresa sempre ieri sera:

La speaker di Radio 2 ha rivelato che chi le era vicino ("tutti uomini") al momento della scoperta e dell'individuazione del proprietario del cellulare, "tutti, tranne il mio manager, hanno cercato di minimizzare l’accaduto pesando la cosa come uno stupido scherzo, una goliardia". Lei invece ha deciso di sporgere denuncia alla polizia e ha lanciato un appello alle donne affinché facciano lo stesso nel caso in cui si ritrovassero alle prese con episodi simili.

Non bisogna mai stare zitti perché il silenzio ci rende colpevoli di eventuali aggressioni future a danno degli altri e trovare quella leggerezza accanto a me, sentirmi dire dai colleghi di quell’uomo di “non prenderla troppo sul serio sennò rischia il posto di lavoro” è stata una vera sconfitta. (...) Quanto accaduto mercoledì pomeriggio non avrebbe mai preso una dimensione tanto dolorosa per me, se in quel momento avessi avuto intorno più comprensione, ma a parte il mio manager, lo staff del ingaggiato per l’evento sembrava preoccupato solo per le conseguenze che potrà avere il collega.