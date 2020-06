Elisa: "Partecipai al Karaoke per caso. Una ragazza si ammalò due giorni prima e la sostituii"

Di Massimo Falcioni giovedì 25 giugno 2020

Elisa ricorda a I Lunatici la partecipazione al Karaoke: "Facevo la parrucchiera, una cliente doveva cantare ma si ammalò due giorni prima".

“Fu un caso”. Elisa torna con la mente al 1992 e racconta i retroscena della partecipazione al Karaoke di Fiorello. Appena quindicenne, la cantante si ritrovò catapultata sul palco di Gorizia con il minimo preavviso a causa di una defezione imprevista.

“Io facevo la parrucchiera”, confessa Elisa a I Lunatici. “Una nostra cliente che cantava doveva andare al Karaoke. Eravamo tutti in fermento, veniva Fiorello a Gorizia. Ma questa nostra cliente, che era bravissima, poi si è ammalata all’ultimo momento. A due giorni dalla puntata le venne un febbrone, col mal di gola non poteva più cantare”.

A quel punto si era liberato un posto e arrivò la richiesta della sostituzione in corsa. Elisa accettò e si esibì in compagnia della madre e di un amico. “Lui cantò Una splendida giornata, mia madre Ma la notte no. Io invece Questione di feeling, il brano che avrebbe dovuto cantare la nostra cliente. Ogni volta che vedo Fiorello ci ridiamo”.