Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane: "Non litigheremo"

Di Massimo Galanto mercoledì 24 giugno 2020

Le ultime parole famose?

"Stiamo per partire per Temptation Island. Vi vogliamo fare una promessa: non litigheremo. O se litigheremo, litigheremo proprio poco poco poco. Giusto perché lui è geloso. È una sfida, un'avventura, andiamo al mare. Però torniamo". Lo ha detto Antonella Elia in un video postato su Instagram nel quale compare con il compagno Pietro Delle Piane. La coppia si trova in Sardegna dove sono in corso le registrazioni di Temptation Island, in onda su Canale 5 a partire da martedì prossimo in prima serata con la conduzione di Filippo Bisciglia. L'attore ha aggiunto:

Io geloso? Tu zero? Vedremo! Vi promettiamo che torneremo insieme.

Ricordiamo che nel reality estivo prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi saranno in gara anche i vip Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso e i nip Sofia e Alessandro, Valeria e Ciavy, Antonio e Annamaria, Anna e Andrea e Sofia e Alessandro.