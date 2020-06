Pupo parla della sua crisi economica, l'amore, il ritorno al successo e...di Giulia de Lellis

Di Marco Salaris mercoledì 24 giugno 2020

Il cantante e opinionista del Grande Fratello VIP spende due parole anche a proposito delle voci che vedono l'influencer al suo fianco nella prossima edizione del reality show.

Lo abbiamo visto recentemente per la quarta edizione del Grande Fratello VIP nei panni di opinionista ma Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, conosce bene i reality show avendo fatto anche l'inviato per La fattoria 15 anni fa. Ma la sua vita non è stata costellata solo di bei momenti.

Dalle pagine del quotidiano Libero, Pupo racconta un periodo difficile mostrando come un episodio può cambiare tutto mettendoti in ginocchio:



Era la fine degli anni ’80 e avevo perso tutto, ero pieno di debiti e mi avevano pignorato ogni cosa. La banca mi chiedeva cinquanta milioni che io non avevo. Così cercai fortuna al Casinò ma persi altri 40 milioni. Al ritorno verso casa mi fermai sul cavalcavia tra la Toscana e l’Emilia andai verso il bordo del viadotto.

Dunque i primi posti nelle classifiche, i grandi eventi e la bella vita era diventata solo un sogno, ma quel giorno sul viadotto in un attimo tutto ricambiò:



Improvvisamente passò un camion che letteralmente mi spostò con l’aria fatta con la sua velocità risvegliandomi dal torpore. Mi salvò la vita. Da quel momento ho recuperato tutto.

Il successo tornò a fiorire con la sua presenza nel cast di Domenica IN, allora condotta da Edwige Fenech e diretta da Gianni Boncompagni e il cantante sorrise nuovamente anche grazie all'amore di Anna con la quale è sposato da 46 anni e di Patricia, sua fidanzata da più di 30 anni. Le due donne convivono sotto lo stesso tetto e, in barba a chi storce il naso, Pupo risponde:



All'inizio non è stato semplice ed infatti ci sono stati momenti di grande fatica emotiva, ora si è creato qualcosa di meraviglioso. Io sono solito dire che siamo tre gambe di uno stesso tavolo e che se una cede, cade il tavolo.

Come detto, Pupo è tornato più carico che mai come opinionista della quarta edizione del Grande Fratello VIP, per la prima volta accanto ad Alfonso Signorini: "Sono felice che mi abbia riconfermato e mi abbia eletto a sua spalla" dice al settimanale Chi. Ma ultimamente è sbucata l'ipotesi che vedrebbe Giulia de Lellis sostituire il ruolo che fu di Wanda Nara pochi mesi fa nel reality show di Canale 5. Il cantante ha così commentato



Non mi dispiace perché è brillante, spigliata, ho visto che fa grandi cose sui social.

La nuova coppia di opinionisti vedrà la luce prossimamente?