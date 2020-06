Temptation Island: il video di presentazione della coppia Sofia e Alessandro

Di Massimo Galanto mercoledì 24 giugno 2020

Sofia e Alessandro sesta coppia di Temptation Island 2020

Oggi, mercoledì 24 giugno, è stata annunciata la sesta coppia dell'edizione 2020 di 'Temptation Island', in onda a partire da giovedì 2 luglio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia. Si tratta di Sofia e Alessandro che, assieme a Manila Nazzaro - Lorenzo Amoruso, Antonella Elia - Pietro Delle Piane, Valeria - Ciavy, Antonio - Annamaria e Anna e Andrea prenderà parte al viaggio dei sentimenti.

Ecco le prime parole dei due fidanzati nel video di presentazione postato sull'account ufficiale Instagram della trasmissione:

Sofia: "Sono Sofia, ho 30 anni e sto con Alessandro da circa 4 anni e mezzo. È nata veramente a mille, ma sono iniziati i nostri tira e molla. Devo capire se questo rapporto tra di noi può riconquistare fiducia, se non sia un amore malato".

Alessandro: "Mi sono innamorato subito, ha gli occhi più belli del mondo. Putroppo, lei per sei mesi ha frequentato un'altra volta mentre stava ancora con me. Penso che Temptation Island per lei sia l'ultima spiaggia. Deve far vedere che persona è lei, quello per cui io sono innamorato".