Andrea Damante e Ignazio Moser non si parlano più?

Di Claudia Cabrini mercoledì 24 giugno 2020

Cosa è accaduto agli inseparabili Andrea Damante e Ignazio Moser?

Sin dal suo riavvicinamento alla ex fidanzata Giulia De Lellis, sapevamo che le vite di entrambi avrebbero nuovamente preso pieghe impreviste e curiose, ma mai ci saremmo immaginati a tutti gli effetti di leggere quanto appreso dalle pagine del settimanale Chi in edicola, che a quanto pare rivelerebbe che la grande amicizia che univa Andrea Damante e Ignazio Moser sarebbe in bilico.

Ma partiamo dal principio. Durante il loro percorso all'interno della casa del Grande Fratello VIP, Giulia De Lellis, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano stretto un forte legame di amicizia, rafforzatosi ulteriormente a reality terminato. Da lì, sono incominciate le uscite a quattro, e sempre da lì era nato un sincero e affettuoso rapporto d'amicizia anche tra Andrea Damante e Ignazio Moser che, addirittura, venivano definiti "Gli inseparabili" dagli amici. Tutto, ovviamente, si è interrotto quando Andrea e Giulia si sono lasciati, visto che la ragazza aveva anche ripetutamente chiosato contro Ignazio, spiegando di esser molto delusa da lui per essersi comportato tanto male quanto Andrea tradendola. A queste mezze accuse Cecilia non aveva sicuramente reagito bene, e a maggior ragione, i rapporti tra lei Giulia si sono completamente interrotti quando l'influencer romana si è fidanzata con Andrea Iannone.

Ora però che Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme, sembrava che anche le cose tra loro e Cecilia e Ignazio fossero tornate a funzionare. Dal canto loro, Cecilia e Ignazio avevano parlato della ritrovata coppia in modo positivo, sui giornali, augurando loro il meglio dalla vita e spiegando che se si fossero ritrovati significava che il loro fosse vero amore. Ma il rapporto che li legava un tempo, tuttavia, sembra proprio essere sbiadito.

A confermarlo anche il settimanale Chi in edicola, che spiffera:



"Da migliori amici, da colleghi di palestra, dalle condivisioni social e dalle vacanze insieme a... Perfetti sconosciuti. Così finisce un'amicizia"

riferendosi proprio ad Andrea e Ignazio, che sembrerebbero restii a rivolgersi addirittura la parola. Il settimanale, inoltre, spiega che il definitivo allontanamento tra i due ragazzi sia avvenuto proprio a seguito del ricongiungimento di Giulia e Andrea. Che quindi in tutto ciò ci sia realmente lo zampino della De Lellis? Che lei non voglia che Damante torni a frequentare Moser?