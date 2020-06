Stefano De Martino: niente domande su Belen Rodriguez nelle interviste

Di Fabio Morasca martedì 23 giugno 2020

Secondo un'indiscrezione di Dagospia, De Martino avrebbe vietato ai giornalisti domande su Belen Rodriguez.

Stefano De Martino, a partire da lunedì 15 giugno 2020, è tornato in tv con la nuova edizione di Made in Sud. Per la seconda edizione consecutiva, il conduttore e ballerino napoletano è al timone dello show comico in onda su Rai 2, insieme a Fatima Trotta.

In questo periodo, quindi, Stefano De Martino ha concesso molte interviste al fine di promuovere la nuova edizione del programma. Purtroppo per lui, però, la messa in onda delle nuove puntate di Made in Sud e gli incontri con la stampa hanno coinciso con la nuova crisi sentimentale che ha segnato il suo rapporto con Belen Rodriguez.

Per i giornalisti, quindi, si è trattata di un'occasione più che ghiotta per tentare di saperne di più ma, stando ad un'indiscrezione di Giuseppe Candela, pubblicata da Dagospia, Stefano De Martino avrebbe dribblato le domande su Belen, con un vero e proprio diktat nei riguardi della stampa.

Ecco quanto si legge su Dagospia:

Nessuna intervista conteneva domande su Belen Rodriguez con cui è da poco finito, nuovamente, l'amore. Colpa dei giornalisti con poco fiuto? No, colpa di un diktat: vuoi intervistare De Martino? Nessuna domanda su Belen e nessun riferimento alla vita privata, nemmeno nel titolo. Anche meno.

Poco tempo fa, davanti alle indiscrezioni riguardanti la presenza di una nuova donna al suo fianco, De Martino, intervistato da Il Corriere della Sera, aveva manifestato l'intenzione di ignorare tutti i rumors sulla sua vita privata: "Prima smentivo di volta in volta, poi ho capito che la soluzione è ignorare: l’unico modo di far cadere queste cose è ignorarle. Non ne voglio parlare più. È meglio che le cose siano tenute tra mura della propria casa. Credo che sia più salutare per tutti cercare di parlare solo di lavoro e provare a fare abituare le persone a una sorta di discrezione che magari negli anni un po' per immaturità, per entusiasmo, non avevi".