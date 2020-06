Temptation Island: il video di presentazione di Antonio e Annamaria

Di Sebastiano Cascone martedì 23 giugno 2020

Antonio e Annamaria quarta coppia di Temptation Island 2020

Sull'account ufficiale Instagram di 'Temptation Island', ieri pomeriggio è stata annunciata la quarta coppia che, assieme a Manila Nazzaro - Lorenzo Amoruso, Antonella Elia - Pietro Delle Piane e Valeria - Ciavy, prenderà parte al viaggio dei sentimenti in onda dal 2 luglio 2020.

Si tratta di Annamaria e Antonio che, attraverso il video di presentazione, si sono fatti già conoscere dal pubblico del docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Ecco le prime parole dei due fidanzati:

Antonio: "Mi chiamo Antonio, ho 33 anni, sono di Napoli. Due cose sono sicure nella vita... che sono napoletano e Che mi piacciono le donne. Il problema sono io perché mi è capitato di fare dei piccoli errori. A Temptation voglio dimostrare ad Annamaria che a 33 anni ho messo la testa a posto".

Annamaria: "Sono Annamaria, ho 43 anni. Lo perdono sempre perché ho paura di restare da sola. Io voglio capire se Antonio è la persona adatta a me. Non per l'età ma per l'immaturità che mi ha dimostrato fino ad adesso".