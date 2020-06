Megan Montaner: Instagram, età, figlio, marito

Di Marcello Filograsso martedì 23 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Megan Montaner

Attrice nota in Italia per aver interpretato il ruolo di Pepa nella soap opera iberica Il Segreto, ecco cosa sappiamo di Megan Montaner.

Nata a Huesca, in Spagna, il 21 agosto del 1987, inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo come truccatrice in una tv locale di Huesca, per poi andare a frequentare l'Accademia d'Arte Drammatica di Cristina Rota tra il 2008 e il 2010 a Madrid, tra l'altro con pochi soldi e scarsa esperienza alle spalle.

Dopo l'esordio in La pecera de Eva nel 2010, raggiunge la popolarità nel 2011 con El Secreto de Puente Viejo, noto in Italia ovviamente come Il Segreto, vestendo dapprima i panni di Pepa Balmes Aguirre Castro per ben 382 puntate, alla fine del giugno 2012.

Dopo questa esperienza, partecipa a diverse serie tv come Gran Hotel, Victor Ros, Senza identità, Fuoco amico, L'ambasciata, Velvet Collection, Lontano da te e La caccia - Monteperdido.

Sul fronte della vita privata, dal 2013 Megan Montaner è legata al biologo ambientale Gorka Ortúzar Ugarte. I due, che si sono incontrati per la prima volta su una pista da sci, hanno avuto un figlio nato il 20 aprile 2017 di nome Kàel.

Foto: account Instagram Megan Montaner