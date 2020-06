Uomini e donne, Davide Basolo l'Alchimista: "Giovanna Abbate? Argomento da non toccare"

Di Massimo Galanto lunedì 22 giugno 2020

Torna a parlare il corteggiatore che non è stato scelto da Giovanna Abbate

Attraverso il suo account Instagram, Davide Basolo ha risposto ad alcune domande inerenti la sua partecipazione a Uomini e donne, il programma di Canale 5 per il quale - nei panni dell'Alchimista - ha corteggiato Giovanna Abbate (la tronista alla fine gli ha preferito Sammy Hassan, con il quale la storia sta proseguendo).

Davide Basolo ha fatto intendere di non voler più tornare a parlare del suo corteggiamento a Giovanna:

Mi avete fatto un sacco di domande su un argomento che secondo me è giusto non toccare…Mi avete chiesto se penso ancora ad alcune cose, ma ho già chiarito il fatto che sia giusto andare avanti nella vita…E’ un percorso che ho fatto così ed è finito in un certo modo…

Quindi a proposito della tronista, pur senza mai citarla espressamente, il bartender ha detto:

È giusto comunque che da quel momento in poi ci sia rispetto nei confronti di quello che una persona può scegliere o meno…

Quando gli è stato chiesto se in questo periodo sia felice o meno, l'Alchimista ha ammesso di essere "in stand by", cioè "in una di quelle fasi in cui non sono né felice né triste, quindi me la vivo un po’ così adesso".