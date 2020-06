Live Non è la D'Urso, Elena Morali: "Io e Luigi Favoloso ci siamo sposati con un rito masai"

Luigi Favoloso ed Elena Morali si sarebbero sposati. Dopo l'indiscrezione che vi avevamo riportato nelle scorse ore, l'argomento è stato trattato anche nell'ultima puntata di Live Non è la D'Urso.

Secondo Il Tempo, Luigi Favoloso ed Elena Morali si sarebbero sposati a Zanzibar. Il matrimonio dovrebbe essere trascritto in un secondo momento in Italia.

Proprio la Morali si è collegata in collegamento a Zanzibar confermando il grande passo. O una sorta di cerimonia di valore simile:

"Ci siamo fatti una promessa di matrimonio con un rito masai per replicarla poi in Italia. Qui in Tasmania siamo sposati"