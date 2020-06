Luigi Favoloso e Elena Morali si sono sposati?

Di Marcello Filograsso domenica 21 giugno 2020

Il matrimonio all'estero dovrebbe essere successivamente trascritto in Italia

Secondo Il Tempo, Luigi Favoloso ed Elena Morali si sarebbero sposati. A dare l'indiscrezione al quotidiano romano è una "fonte segreta", secondo la quale la coppia avrebbero contratto l'unione a Zanzibar. E proprio lo sposo ha nelle ultime ore postato su Instagram una foto con la probabile futura moglie su una spiaggia nel quale scrive "La verità è una, ti sposerei in ogni angolo del mondo, ed è quello che farò".

Il matrimonio in un secondo momento sarà trascritto nel nostro Paese, ma sui social non esiste alcuna traccia che faccia pensare al grande passo di una coppia che nonostante stia insieme da poco tempo si è già guadagnata la scena sui giornali di gossip, dal momento che su di lui è stata aperta un'indagine da parte della Procura di Milano per maltrattamenti e stalking, trovando il tempo per difendersi nei programmi di Barbara d'Urso.

L'uomo inoltre ha denunciato la sua ex, la modella croata Nina Moric, per diffamazione, dopo aver presenziato a Live - Non è la d'Urso per parlare degli atteggiamenti aggressivi dell'ex concorrente del Grande Fratello nei suoi confronti. Adesso tuttavia pare che tra Favoloso e l'attuale fidanzata sia tornato il sereno, con la coppia che avrebbe compiuto il grande passo su una spiaggia africana.