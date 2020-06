Adriana Volpe, crisi profonda con il marito? Lui risponde: "Chiedetelo a lei"

Di Claudia Cabrini domenica 21 giugno 2020

Adriana Volpe e il marito sono in crisi profonda o a dividerli sono semplicemente gli impegni di lavoro?

Una crisi profonda quella che sembrerebbe aver ormai colpito la solida coppia formata da Adriana Volpe e dal marito, Roberto Parli - e che ancora una volta torna a conquistare le principali testate di Gossip a seguito dell'ennesima bomba sganciata per mezzo social proprio da lui, Roberto, che ad una fan particolarmente curiosa risponde piccato.

Che tra Adriana e il marito Roberto ci fosse maretta lo si era già intuito da tempo, alcuni addirittura lo sospettavano sin dal Grande Fratello VIP nonostante la Volpe continuasse a smentire. Ma che la crisi in realtà fosse in corso anche ora, erano in pochi a volerlo credere. A poche settimane dal termine del suo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia, era stata la stessa Adriana, infatti, a parlare pubblicamente della cosa - sostenendo che sì, in un lungo matrimonio i momenti di crisi non manchino mai, ma che tra lei e Roberto fosse tutto superato, tutto ok.

Anche a seguito delle ultime pubblicazioni social della coppia, però, il dubbio che tra Adriana e Roberto qualcosa si sia davvero rotto ha continuato a tormentare molti fan. I due, infatti, non sono mai più stati visti assieme e Adriana, anche certo per motivi di lavoro, è sempre rimasta lontana dal marito. Soltanto qualche ora fa, una follower particolarmente curiosa ha quindi chiesto spiegazioni a Roberto, e la risposta non si è fatta attendere.

"Non ho capito perché non stai mai con tua moglie e con tua figlia" ha domandato la signora a Roberto Parli, aggiungendo: "Hai una moglie bellissima, e una figlia bellissima. Sono dolcissime, e il tuo comportamento è proprio strano". Roberto Parli, marito di Adriana, ha immediatamente risposto:



"Girate la domanda a lei .........".

Una risposta bizzarra che ha lasciato pensare ai fan che tra lui e Adriana il matrimonio sia proprio finito. Ma sarà proprio così? Cosa significherebbe, altrimenti, quella risposta? Che forse secondo lui sia 'colpa' di Adriana se non riesce mai a starle accanto? Ricordiamo inoltre che durante il lock-down Roberto si trovasse in Svizzera e Adriana a Roma, e che il ricongiungimento famigliare per loro non ci sia mai stato. Come mai? Cosa starà realmente capitando ai due? Noi non possiamo far altro che augurar loro ogni bene, nella speranza che anche questa crisi passi velocemente per il bene loro e della loro splendida figlia.