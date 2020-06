George Clooney scapolo? Con Amal il divorzio sarebbe imminente

Di Claudia Cabrini domenica 21 giugno 2020

Secondo gli ultimi rumors, George Clooney e la moglie Amal starebbero già vivendo in ville separate. Gli amici della coppia però smentiscono i gossip

Si era sposato nel 2014 a Venezia con la splendida Amal Alamuddin uno dei divi di Hollywood più famosi di sempre, George Clooney, grande amante dell'Italia e del suo Lago di Como dove, come ben saprete, lo stesso George vanta una villa da milioni di dollari. L'ultima indiscrezione però vorrebbe che lui e la moglie siano già in procinto di divorziare, complice una profonda crisi matrimoniale che prosegue da tempo e che si sarebbe notevolmente accentuata proprio a causa della convivenza forzata degli ultimi mesi, per la quarantena da Coronavirus.

A lanciare la bomba, secondo Dagospia, il tabloid americano National Enquirer, che confermerebbe che George e Amal siano separati in casa e da tempo, e che starebbero anche già frequentando altre persone.

Anche il sito web Micky.com, portale di Gossip a Stelle e Striscie, confermerebbe i rumors, specificando inoltre che in un lungo articolo firmato dalla rivista Life & Style, si parlasse di un possibile divorzio multimilionario tra Clooney e l'avvocatessa Alamuddin già a marzo. Le liti in famiglia, spiega sempre Micky.com, deriverebbero soprattutto dagli stili di vita dei due coniugi, completamente differenti e incompatibili tra loro - ma anche da come i due vorrebbero crescere i figli. L'ennesima rivista americana, tale New Idea Magazine, invece, sosterrebbe addirittura che i due stiano già vivendo in case diverse. George Clooney sarebbe stato visto fare trasloco soltanto qualche settimana fa, nella sua casa di Los Angeles, dove al momento vivrebbe da solo, senza Amal e i loro due figli, Elle e Alexander.

Gli amici della coppia continuano a smentire ogni gossip, e George Clooney a più riprese ha sostenuto che lui e Amal formino la coppia giusta e la squadra giusta per il loro nucleo famigliare. Dove starà la verità? Tra i due ci sarà davvero aria di crisi oppure no?