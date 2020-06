Uomini e Donne, tra Giovanni Longobardi e Veronica Ursida è già crisi?

Di Sebastiano Cascone giovedì 18 giugno 2020

Le prove della crisi tra Giovanni Longobardi e Veronica Ursida a poche settimane dalla fine di Uomini e Donne

Giovanni Longobardi, nel corso di una recente diretta Instagram, ha svelato, ai propri followers, il proprio stato d'animo per la frequentazione con Veronica Ursida, che, fuori dagli studi di 'Uomini e Donne', avrebbe subito una battuta d'arresto:

"Ci sono malintesi. È un momento particolare. Sto un po’ così. In questo momento non posso permettermi di capire nessuno. A me dà fastidio tanto quando, in generale, ti chiedo una cosa, mi dici che non è vera, mi dai una versione dettagliata, ma era tutt'altro. Era quello che pensavo io ed era tutto vero. Manchi di fiducia e ogni cosa che dici non la prendo più alla lettera. Voglio fiducia. Se riguarda una cosa passata, se mi racconti la verità, finisce lì. Se mi menti, diventa una cosa presente. Dire: 'Quello no, non lo conosco'. E invece lo conosci: ma perché non dirlo? La bugia bianca diventa sporca dopo un po'".

La distanza, continui litigi e incomprensioni sono tra i principali motivi di frizione della coppia:

"Veronica è sincera. Il suo problema è che è sincera su certe cose mentre a volte si inceppa e pensa di non dire certe situazioni, non sapendo che io le leggo nella mente. Io non sono geloso, ma odio essere preso per il culo. […] Ci sono situazioni non chiare. Ci siamo confrontati e ci siamo visti. Alcune cose dette, alcune riscontrate, tante altre no e quindi poi succede che quando certe le riscontri e certe no, poi non puoi fare finta di nulla".

Il calciatore di Castellammare di Stabia, in queste settimane, sta attraversando un periodo assai delicato della sua vita per problemi familiari:

"Ora sono arrabbiato moltissimo. È un periodo un po’ bruttino per me e non vorrei avere altre situazioni per la testa. Non stai capendo il mio momento ‘no‘ e non mi stai dando modo di rasserenarmi. Parlo in generale, non solo di Veronica, ma anche degli amici. Io metto le mani sul fuoco per i sentimenti di Veronica, so che lei per me prova qualcosa di forte, forse anche più di me. Ma tu sei innamorata e devi dimostrarlo alla persona. In poco tempo non puoi distruggere tutto. Perché se è così, oggi non capisco ancora chi ho davanti. Se mi manca? Sono talmente arrabbiato che non mi manca niente".