Eleonora Giorgi: "Non ho mai visto Paolo così felice" (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 18 giugno 2020

Eleonora Giorgi, ospite a La Prova del cuoco, felice per il figlio Paolo Ciavarro innamorato di Clizia Incorvaia

Ospite, ieri mattina, de 'La Prova del cuoco', su Rai1, Eleonora Giorgi ha raccontato, ad Elisa Isoardi, per la prima volta, come procede la storia tra il figlio Paolo Ciavarro e la fidanzata Clizia Incorvaia, assieme, in Sicilia, per quasi un mese, dopo la fine del lockdown. Ecco le sue parole:

"Ciavarrino mi sta facendo venire i capelli dritti in testa. Ha avuto una botta di popolarità con il Grande Fratello... Non so dire dove o quando se no arrivano i paparazzi ma presto ci vedremo. Sono stati un mese assieme in Sicilia. Non ho mai visto Paolo così felice. Era vicino a lei. Non sono stati assieme perché sono rispettosissimi della bambina. Lui non l'ha mai incontrata, non l'ha mai vista. Sai Elisa, a 66 anni, si fanno davvero molti sbagli nella vita. Io ne ho fatti molti pratici, ho fatto tante cavolate in amore, l'unica cosa che non ho sbagliato è quella di aver fatto i figli. Fateli, fatelo almeno uno, che, poi, vi ritrovate un amico. I miei figli sono proprio miei amici".