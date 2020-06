Valeria Fabrizi: figlia, età, oggi, Miss Universo 1967

Di Marcello Filograsso giovedì 18 giugno 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Valeria Fabrizi

Popolarissima attrice italiana oltre che molto navigata avendo parecchi anni di carriera alle spalle, conosciamo meglio Valeria Fabrizi.

Nata a Verona il 20 ottobre 1936, da piccola era molto amica di un grande dello spettacolo italiano, ovvero Walter Chiari. Tra gli anni Cinquanta e Settanta si rivela alquanto prolifica, prendendo parte a circa cinquanta pellicole. Nel 1957 si piazza quarta a Miss Universo.

In televisione debutta nel 1964 con Il Dottor Jekyll e Mr. Hide al fianco del marito Tata Giacobetti, sposato il 2 aprile 1964. L'uomo era uno dei componenti del Quartetto Cetra, con il quale aveva partecipato allo show che aveva segnato il suo esordio sul piccolo schermo. Dalle nozze è nata Giorgia, mentre il matrimonio è durato fino al 1988, ovvero quando il marito è deceduto a causa di un infarto.

Nei primi anni Duemila riacquisisce una certa notorietà partecipando alla fiction di Canale 5 Sei forte, maestro! al fianco di Emilio Solfrizzi e Gastone Moschin. Dal 2011 torna in grande stile come co-protagonista per cinque stagioni di Che Dio ci aiuti, dividendosi la scena con Elena Sofia Ricci.