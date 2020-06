Stash: "Avere un figlio è meraviglioso. Giulia è una ragazza stupenda e la amo alla follia"

Di Fabio Morasca giovedì 18 giugno 2020

Il cantante dei The Kolors è stato intervistato da Chi.

Stash, il frontman dei The Kolors e insegnante di canto nelle ultime due edizioni di Amici, diventerà papà. La notizia è stata resa nota pubblicamente durante la finale di Amici Speciali, il programma condotto da Maria De Filippi, andato in onda fino al 5 giugno scorso.

Stash ha parlato del suo primo figlio in arrivo e della persona che gli regalerà la gioia di diventare padre, la sua fidanzata Giulia Belmonte, in un'intervista concessa al settimanale Chi.

Il cantante e chitarrista 31enne ha svelato tutto ciò che è accaduto dopo l'annuncio della notizia in televisione:

Quando Maria De Filippi ha annunciato la dolce attesa mia e di Giulia il mio cellulare è impazzito. La cosa che più mi ha fatto sorridere è che molte persone, anche vicine a noi, mi chiedevano: "Ma è vero?". Sono sempre stato riservato e la paternità, ovvero l’evento più bello del mondo fino a quel momento, era un qualcosa che apparteneva solo a me e alla mia compagna, che amo alla follia.

Diventare papà era uno dei sogni nel cassetto di Stash, un desiderio che, però, il cantante ha sempre tenuto nascosto soprattutto per riservatezza. La notizia della gravidanza della sua fidanzata è arrivata come un regalo durante un periodo molto particolare, ovviamente, il periodo del lockdown, resosi necessario per contrastare la pandemia di COVID-19 nel nostro paese:

Come un regalo. È accaduto durante il lockdown. Mentre eravamo pieni di paure per ciò che accadeva fuori, abbiamo ricevuto questo regalo. È stata un'iniezione di forza inspiegabile. Avere un figlio è meraviglioso. Io ho sempre desiderato diventare padre. Ma, tra paure e angosce, non ho mai avuto nemmeno il coraggio di dirlo. Oggi, invece, sono felicissimo.

Parlando della compagna Giulia Belmonte, infine, Stash ne ha tessuto le lodi, dichiarando che la loro relazione si è rafforzata nel giro di un anno: