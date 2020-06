Ritorno di fiamma per Francesca Tocca e Valentin Alexandru? (FOTO)

Di Marco Salaris martedì 16 giugno 2020

Prima la rottura e poi...ecco gli indizi che portano al possibile riavvicinamento dei due ballerini.

L'ex ballerino di Amici di Maria de Filippi Valentin Alexandru durante il suo anno movimentato nel talent show non ha fatto parlare soprattutto per le sue qualità danzerecce o il suo carattere fumatino che ha portato anche ad uno scontro aspro con Maria de Filippi, ma anche per una storia d'amore che dietro le quinte ha fatto discutere.

Parliamo naturalmente del flirt con Francesca Tocca, l'attenzione negli ultimi mesi si è alzata sulla ballerina quando Valentin dopo tante voci ha confermato l'esistenza della relazione, nonostante la Tocca fosse ancora sposata con il ballerino di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro. Qualche mese dopo però, Valentin e Francesca troncano la storia con tanto di spiegazione da parte del giovane ragazzo.

In seguito, anche il lungo matrimonio con Raimondo Todaro naufraga e da quel momento la loro vita sentimentale ha subìto un arresto. Ora però sembra che le cose stiano lentamente ritrasformandosi. Dal sito Isa e Chia spunta una curiosa segnalazione giunta da Sestri Levante (Genova):



Alla pizzeria c'erano Francesca Tocca e Valentin che mangiavano insieme. Sembravano intimi, penso siano tornati insieme. Lui è già da un mesetto che è nelle mie zone, e Francesca lo ha raggiunto pochi giorni fa.

Insomma tutto fa presagire che l'amore tra i due ballerini sia di nuovo scoppiato e per confermare l'ipotesi, lo stesso sito fa notare che recentemente nei profili instagram di Valentin e di Francesca sono comparse delle foto in cui entrambi si mostrano in spiaggia a godersi il sole. L'occhio indiscreto però cade sulle sdraio dalla quale viene scattata la foto che, guardacaso, ha gli stessi identici colori sia nell'una che nell'altra foto.

Cosa sta accadendo? Valentin e Francesca sono tornati a frequentarsi?