Uomini e Donne, Veronica e Giovanni si frequentano ancora? Spunta una Storia su Instagram

Di Ivan Buratti lunedì 15 giugno 2020

La dama e il cavaliere del dating show trascorrono momenti di felicità e arrivano su Instagram

Uomini e Donne, la stagione della trasmissione tv di Canale 5 si è conclusa qualche giorno fa, ma le storie fra i protagonisti del dating show continuano anche lontane dalle telecamere. Come sta procedendo quella fra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi? Se ben ricordate, il cavaliere aveva deciso di lasciare il programma a pochi giorni dalla fine della stagione, confuso se prendere o meno la decisione di intraprendere una relazione seria; dietro di lui, Veronica, che ha dichiarato di essere così interessata all'uomo da rinunciare alla poltrona e seguirlo nella vita quotidiana.

E ora, col programma concluso, come stanno procedendo le cose? Stando alle Storie pubblicate dalla dama, i due si troverebbero insieme e starebbero coltivando giorno dopo giorno i loro sentimenti. Lontani i tempi delle discussioni e delle lacrime in studio. Su Instagram la coppietta è apparsa in maniera particolare, col braccio tatuato di Giovanni Longobardi vicino ai capelli biondi di Veronica. La canzone scelta come sottofondo della Storia? Vivimi, nella versione di Biagio Antonacci. Un brano eloquente, che parla di conoscersi senza paura, "che sia una vita o che sia un'ora".

Il Vicolo delle News, il blog che spesso pubblica anticipazioni legate alla trasmissione, ha inoltre rivelato che alcuni lettori hanno pizzicato la coppia nella piazza principale di Vico Equense, paese in provincia di Napoli, durante quella che è parsa una vera e propria passeggiata romantica. Insomma, i due potrebbero non tornare più nella trasmissione di Canale 5, se non come ospiti, qualora la loro relazione prendesse definitivamente il largo. "Se non si fosse capito, credo che potrei innamorarmi di lui", aveva dichiarato a Uomini e Donne Magazine la dama, che molti dicono ormai finalmente felice. Sarà così?