Temptation Island Vip 2020, il no di Lory Del Santo e Marco Cucolo

Di Sebastiano Cascone venerdì 12 giugno 2020

Lory Del Santo ed il fidanzato Marco Cucolo escludono la partecipazione a Temptation Island Vip

Lory Del Santo, intervistata dal settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha confessato di aver detto di no alla nuova edizione di 'Temptation Island Vip' per amore del fidanzato Marco Cucolo che non vivrebbe serenamente il confronto con gli aitanti tentatori. L'attrice avrebbe preso parte volentieri al programma con il fidanzato:

"Sì, perché mi piace quel programma e trovo anche che sia molto interessante discutere e mettersi alla prova. In più io amo comunicare e, soprattutto, incontrare gente nuova. Marco invece vorrebbe partecipare a un programma televisivo, ma non insieme a me: in mia presenza lui non si sente libero e quindi non riesce a esprimersi totalmente a dare il massimo di sé".

La coppia, qualche anno fa, ha superato la prova d'avventura di 'Pechino Express', uscendone più rafforzati ed uniti:

"Si sente condizionato, dato che io sono abituata a riprenderlo quando sbaglia. Poi è terrorizzato di darmi dispiacere, di" sbagliare e di urtare la mia sensibilità. Anche quando abbiamo preso parte a Pechino express in coppia Marco si sentiva frenato. Invece da solo è più allegro e sicuro di sé e lo capisco bene: per esempio gli piacerebbe molto partecipare al Grande fratello".

Nessuna motivazione potrebbe far cambiare idea al compagno:

"In campo sentimentale non ci sono sicurezze. Farmi partecipare a un programma dove ci sono bei ragazzi non lo fa sentire sicuro e Marco vuole difendere quello che ha".