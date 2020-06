Federico Fashion Style, vetro dell'auto dorata rotto: "E' una vergogna" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 12 giugno 2020

Federico Fashion Style vittima di un brutto episodio sulla sua adorata auto dorata

Nelle scorse ore, Federico Fashion Style ha inaugurato il nuovo salone alla Rinascente di Roma. Numerose guest star (da Tina Cipollari a Valeria Marini) hanno preso parte ad uno degli eventi più glamour nella Capitale dalla fine del lockdown. Peccato che, a fine serata, l'hair stylist ha avuto una brutta sorpresa all'uscita dal negozio: il vetro della sua auto dorata completamente in frantumi.

La reazione del parrucchiere delle dive non si è fatta attendere:

Il coiffeur, poi, ha registrato una serie di Instagram Stories commentando a caldo l'accaduto:

"Io sono uno molto credente. Se c'è un Dio vero a questi coglioni che hanno fatto questa roba, gli casca la mano in questo momento. Guardate che coglione di merda. Tanto che tu rompi il vetro, coglione, tu pensi che non lo rifaccio di nuovo?! Povero coglione. Quando l'invidia brucia tanto, tanto voi rimarrete comunque sfigati ed io no. Io il vetro lo cambio"