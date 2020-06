Stefano De Martino cerca casa da single?

Di Claudia Cabrini venerdì 12 giugno 2020

Il conduttore di Made In Sud starebbe cercando casa per tornare a vivere da solo, ma non ci è ancora dato sapere se per confermare la sua rottura con Belen o se per riflettere un po'...

Indiscrezioni su indiscrezioni quelle che stanno arrivando e continuano ad arrivare nelle ultime ore sulla coppia, apparentemente scoppiata, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Gli ex coniugi ritrovati, ora nuovamente divisi da motivi di grave crisi non ancora esattamente confermati, starebbero vivendo settimane tumultuose da separati.

L'ultima novità, come riportato dal settimanale Nuovo in edicola, vorrebbe addirittura Stefano De Martino alle prese con un nuovo trasloco, visto che al momento non vivrebbe più con la moglie e con il figlioletto Santiago.

Il conduttore di Made in Sud, secondo il direttore del settimanale, Riccardo Signoretti, starebbe infatti cercando casa, da single, e per l'occasione si sarebbe affidato ad una nuova agenzia immobiliare.

Come riportato da Signoretti,



"Il ballerino si è rivolto a un’agenzia immobiliare: vuole un tetto dove andare a vivere dopo la rottura…".

Un segnale interpretato dal direttore di Nuovo come un chiaro e definitivo stop alla relazione tra De Martino e la nuovamente ex Belen Rodriguez. Il settimanale in edicola, inoltre, avrebbe anche interpellato un caro amico di De Martino, che non avrebbe assolutamente voluto rivelare però la sua identità. L'amico spione a Nuovo avrebbe raccontato:



"Il fatto che lui cerchi un appartamento potrebbe anche significare che vuole prendersi un pausa di riflessione…".

Come starebbero davvero le cose? La conferma che Stefano De Martino starebbe però cercando casa per tornare a vivere da solo ci sarebbe eccome. Non ci è dato sapere, tuttavia, se tra lui e Belen sia finita per sempre o se la pausa di riflessione lo possa mai aiutare a far ritornare tutto, lentamente, alla normalità.