Temptation Island, la redazione contro Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: "Non sono mai stati invitati a partecipare"

Di Fabio Morasca giovedì 11 giugno 2020

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro avevano dichiarato di aver rifiutato l'invito per Temptation Island.

Un'altra figuraccia per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro?

Andiamo con ordine.

Dopo essere stati smascherati durante una recente puntata di Live - Non è la D'Urso, durante la quale hanno finto di non vedersi da tantissimo tempo, quando, in realtà, si erano visti il giorno precedente per un servizio fotografico, la fashion blogger siciliana e il conduttore figlio d'arte, che si sono conosciuti e innamorati dentro la casa del Grande Fratello Vip 4, hanno recentemente dichiarato di aver rifiutato l'invito a partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Vip, aggiungendo che prendere parte a programmi di questo tipo non fa parte del loro "modus operandi".

La redazione di Temptation Island ha replicato, piccata, a queste dichiarazioni, condividendo un post sui vari social network.

In breve, da Temptation Island, fanno sapere che Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non sono mai stati invitati a prendere parte al programma estivo di Canale 5: