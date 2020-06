Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro rifiutano Temptation Island Vip: "Non è il nostro modus operandi"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 10 giugno 2020

E' ufficiale: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island Vip

In una lunga intervista rilasciata a 'Turchesando', il programma radiofonico, condotto da Turchese Baracchi sulle frequenze di Radio Italia Anni 60, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno confessato di aver rifiutato definitivamente la proposta di Maria De Filippi di partecipare alla prossima edizione di 'Temptation Island', le cui registrazione prenderanno ufficialmente il via il prossimo 20 giugno.

"Ce l'hanno già proposto, ma abbiamo rifiutato. Maria De Filippi è una persona stupenda, ma non è proprio il nostro genere. Non è il nostro modus operandi".

La giovane influencer siciliana è convinta che la lontananza (prima a causa del 'Grande Fratello Vip', e poi, per il lockdown) abbia cementificato l'unione:

"Secondo me bisogna aspettare prima di fare l’amore. Dare più senso all'attesa. Farlo è come vedere due anime che si fondono in una".

I due fidanzati sperano di tornare presto in tv, impegnati, magari in un progetto comune: una versione contemporanea di 'Colpo di fulmine', il programma cult degli anni '90 che ha consacrato Alessia Marcuzzi e Walter Nudo. I due piccioncini si candidano ufficialmente come talents per il prossimo video musicale di Calcutta: "Nel prossimo videoclip vogliamo esserci Paolo ed io visto che la vostra canzone paracetamolo l'abbiamo pompata a 1000!".