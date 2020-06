Nicola Vivarelli e Gemma Galgani insieme a Venezia?

Di Sebastiano Cascone mercoledì 10 giugno 2020

Il sogno di Nicola Vivarelli assieme a Gemma Galgani

Nicola Vivarelli, protagonista assoluta dell'ultima stagione di 'Uomini e Donne', dove, attraverso lo pseudonimo di Sirius, ha fatto breccia nel cuore di Gemma Galgani, ha rilasciato qualche breve dichiarazione al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, (assieme alla mamma Luisella) ribadendo un desiderio speciale, ovvero quello di visitare Venezia (la città degli innamorati per antonomasia) assieme alla propria amata per suggellare la loro conoscenza:

"Avevo un sogno: portare Gemma a Santorini ma la Grecia al momento ha chiuso gli ingressi. Rilancio con un'altra proposta: Gemma andiamo a Venezia?"

Negli scorsi giorni, il cavaliere toscano, sul proprio account Instagram, ha pubblicato una serie di Stories, a Torino (città di residenza dell'ex dama del trono over) scatenando la gioia (e qualche inevitabile critica) dei followers. Segno tangibile che la frequentazione prosegui anche lontano dalle telecamere.

Nelle ultime ore, sui social, rimbalza la notizia che la coppia sia pronta a varcare le porte dell'Is Morus Relais per prendere parte alla prossima edizione di 'Temptation Island Vip' (assieme ai già confermatissimi Antonella Elia e Pietro Delle Piane). E, a voi, piacerebbe questo vero e proprio coup de théâtre?!