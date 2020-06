Giovanna Abate e Sammy Hassan: prima foto di coppia ufficiale

Di Fabio Morasca mercoledì 10 giugno 2020

L'ex corteggiatore Rodolfo Salemi ha fornito i primi aggiornamenti riguardanti la coppia.

Dopo il primo selfie di coppia, scattato nello studio di Uomini e Donne, pochi istanti dopo la scelta, Giovanna Abate e Sammy Hassan hanno condiviso sui social anche la loro prima foto di coppia ufficiale, scattata fuori dal programma condotto da Maria De Filippi, giunto al termine ieri, per quanto riguarda la stagione televisiva 2019/20.

Un'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Rodolfo Salemi, amico di Sammy, intervistato da Isa e Chia, ha fornito alcuni aggiornamenti riguardanti questi primi giorni che Giovanna e Sammy hanno trascorso insieme dopo la scelta.

Come prevedibile, tutto sta procedendo per il meglio tra di loro. Ecco le dichiarazioni di Rodolfo:

Gli piace tantissimo, sono stati insieme dopo la scelta qualche giorno e poi è dovuto andare via per il bambino. E' stato accolto da tutta la famiglia di lei, hanno iniziato a parlare dove andare l'estate. Soprattutto mi ha detto che lei gli ha fatto trovare l'accappatoio caldo. Giovanna era quello che voleva, tra l'altro lui alcuni parenti aveva avuto modo di conoscerli quando era andato al suo compleanno durante un'esterna.

Davide Basolo, noto anche come l'Alchimista, invece, sta ancora provando a superare la delusione per il no ricevuto da Giovanna.

Il bartender ligure non aveva trattenuto le lacrime una volta venuto a conoscenza della decisione di Giovanna Abate di scegliere Sammy.

Sui social, probabilmente per esprimere al meglio il proprio stato d'animo, Davide si è affidato ad una canzone di Ultimo, Sogni Appesi, utilizzata come sottofondo per un'immagine malinconica che ritrae il mare.