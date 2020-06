Pamela Camassa incinta? Filippo Bisciglia smentisce (VIDEO)

Di Marco Salaris martedì 9 giugno 2020

La showgirl in dolce attesa? "Non è assolutamente vero" risponde il suo fidanzato su Instagram.

La coppia inossidabile formata da Pamela Camassa e Filippo Bisciglia avrà un figlio, sì, ma a quanto sembra non in tempi imminenti. E' questo ciò che si riassume in breve a poche ore da un'indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo TV che ha messo le mani avanti su una possibile dolce attesa della vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities.

L'attenzione si è puntata su alcune foto dove Pamela si presenta con delle larghe t-shirt, un segnale che potevano far presagire ad una bella notizia in arrivo nella famiglia Camassa/Bisciglia, tanto che è stata avanzata l'ipotesi secondo cui Filippo possa annunciare l'arrivo di un figlio durante l'edizione di Temptation Island in onda questa estate su Canale 5.

Così non sarà, come dicevamo. Nella tarda mattinata di oggi martedì 9 giugno 2020 Filippo, impegnato nel pitturare il balcone di casa, ha interrotto i lavori per qualche minuto armandosi di telefono alla mano per smentire ufficialmente le voci circolate:



Ho ricevuto diversi messaggi nella quale mi scrivevano "Auguri, complimenti! diventerai papà". Ragazzi, non è assolutamente vero e non so perché abbiano scritto una cosa del genere. Smentisco questa cosa purtroppo. Chissà, magari nel futuro accadrà...

E non è un segreto che tra i desideri di Pamela e Filippo ci sia quello di poter iniziare ad allargare la famiglia. Lo scorso febbraio intervistati da Nuovo, la showgirl aveva confessato che il momento giusto per avere un figlio era arrivato.