Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 9 giugno 2020 (Video)

Di Fabio Morasca martedì 9 giugno 2020

Uomini e Donne, anticipazioni, diretta, puntata oggi, 9 giugno 2020.

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne: le anticipazioni del 9 giugno 2020

Nella puntata di oggi, martedì 9 giugno 2020, di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni rese disponibili sul sito Witty Tv, andranno in onda le scelte di Sara Shaimi e di Carlo Pietropoli, i due tronisti del Trono Classico che hanno interrotto il loro percorso, all'interno del programma condotto da Maria De Filippi, a causa dell'emergenza Coronavirus.

Le dichiarazioni di Sara, prima della scelta, sono state le seguenti: "Quando sono arrivata qui, quasi non credevo più all'amore. Era da tanto che non mi piaceva così tanto una persona. E ho capito che una scelta, ero pronta a farla. Ho il cuore a mille".

Di seguito, invece, trovate le dichiarazioni di Carlo: "In questi due mesi, ho pensato a tutto il mio percorso. E mi è passata tutta la vita davanti... Sono qui perché voglio rischiare e vivermi le cose fino in fondo perché, per me, è giusto così. L'emozione è tanta, sarà difficile ma sono contento. Non ho mai smesso di pensarla. Spero che questo sia uno dei giorni più belli della mia vita. Sarà una sorpresona... Speriamo dica di sì".

Uomini e Donne: dove vederlo

La puntata di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.

Uomini e Donne: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

Uomini e Donne è presente anche sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, la pagina ufficiale è Uomini e Donne.

Su Twitter, invece, l'account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #uominiedonne.

Uomini e Donne è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.