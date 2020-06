Davide Basolo: la reazione dopo la non scelta di Giovanna Abate (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 8 giugno 2020

Lo sfogo di Davide Basolo dopo la non scelta di Giovanna Abate ad Uomini e Donne

WittyTv ha raccolto l'amaro sfogo di Davide Basolo dopo la mancata scelta di Giovanna Abate (che ha preferito il favorito Sammy Hassan). Il ragazzo è piuttosto amareggiato per come si è concluso il percorso all'interno del programma. Desideroso, forse, di un finale diverso, di quel lieto fine costruito fin da quando ha deciso di indossare la maschera dell'Alchimista (Qui, il video):

"Mi fa male che sia finita così. Nonostante tutti dicessero che per lei c'era solo lui, ho provato a credere fino alla fine che ci sarebbe stato un dopo, e ci credevo e mi piaceva davvero crederci, mi piaceva lei, quindi, mi sono lasciato andare è normale, ti appoggi all'indietro pensando che ti tengano e ti fai più male. Comunque quello che ho costruito con lei finisce qui, è un pezzo di cuore che comunque hai dato che non ti torna indietro. Ho messo sul banco davanti a tutti quello che sono e non è sempre facile, soprattutto per uno come me che tende sempre a non far vedere com'è, e farlo per un motivo è una cosa, farlo e poi sentire che non è servito comunque a niente è un'altra. Se tornassi indietro rifarei tutto".

Solo pochi minuti fa, sul proprio account Instagram, l'ormai ex corteggiatore ha postato 'Troppo buono' di Tiziano Ferro che ha fatto da colonna sonora all'uscita dallo studio.