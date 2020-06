Uomini e Donne, Sammy Hassan e Giovanna Abate: primo selfie di coppia (foto)

Di Claudia Cabrini lunedì 8 giugno 2020

Già online la prima foto di coppia di Sammy e Giovanna. In pochi minuti soltanto, il selfie ha superato i 32.000 like

Saranno finalmente contenti i fan; è arrivato il primo selfie di coppia di Sammy Hassan e Giovanna Abate, scattato a pochi minuti dalla scelta avvenuta negli studi di Uomini e Donne.

La foto che li ritrae sorridenti, e che vede anche Giovanna esattamente come l'avevamo lasciata nella registrazione della puntata, ossia con i guanti addosso e con anche la mascherina, ha immediatamente fatto schizzare l'account di Witty Tv. In pochi minuti, Sammy e Giovanna hanno superato di 32.000 like, e i commenti non si sono lasciati desiderare.

Tra i tanti, tantissimi messaggi di auguri, già più di 500 in meno di 30 minuti, anche qualcuno però a favore di Davide. Non manca chi, infatti, tifava per lui anziché per Sammy. Quel che è certo, tuttavia, è che conti solo l'Amore alla fine. Anche per questo noi non possiamo far altro che accodarci ai sorrisi di Sammy e Giovanna e augurare loro una relazione coi fiocchi, ricca di Felicità. Auguri alla nuova coppia!