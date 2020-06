Giulia Belmonte, fidanzata di Stash, sulla gravidanza: "Tutto magico e perfetto"

Di Claudia Cabrini lunedì 8 giugno 2020

La fidanzata di Stash, Giulia Belmonte, commenta la sua prima ecografia: "Avrei voluto fermare il tempo"

Abbiamo scoperto in diretta della sua gravidanza lo scorso venerdì sera, nel corso dell'ultima puntata di Amici Speciali, ma soltanto in questi giorni stiamo, poco a poco, scoprendo qualche dettaglio aggiuntivo sulla lieta novella. Per chi ancora non dovesse saperlo, infatti, come raccontato da Maria De Filippi in tv, presto la fidanzata del cantante Stash, frontman dei The Kolors, partorirà, e il giovane Stash diventerà papà. A raccontarlo alla signora della tv lo stesso Stash, che soltanto qualche mese prima aveva inviato un messaggino a Maria con il suono del battito del cuoricino del suo bebè, registrato nel corso di una ecografia.

Ma chi è la fortunata fidanzata di Stash? Si chiama Giulia Belmonte, e soltanto poche ore fa ha voluto prendere parola per inviare un commovente messaggio al suo compagno, nonché futuro papà. Giulia, compagna di Stash da ormai molto tempo, è anche apparsa in passato in un video di Benji & Fede, ed è una cara amica di Aristide Malnati, tanto da aver presenziato più volte tra il pubblico dell'ultimo Grande Fratello Vip in suo supporto.

Dopo l'annuncio della sua gravidanza in diretta, Giulia ha pubblicato un post su Instagram con le immagini della prima ecografia, accompagnate da una didascalia davvero molto emozionante:



"In quel momento non so esattamente se batteva più forte il tuo cuoricino o il mio. Avrei voluto fermare i tempo e restare a guardarti per ore: è tutto così magico e perfetto. Sei il frutto del nostro amore, della nostra felicità, che giorno dopo giorno cresce sempre di più. Tu starai bene dentro di me, ma io non vedo l'ora di abbracciarti!".

A sua volta, anche Stash ha replicato sempre per mezzo social:



"Ciao ragazzi. Volevo ringraziarvi tantissimo per tutti i messaggi, per la vicinanza umana e per il calore che mi state mostrando in questo momento così importante per la mia vita, come potete immaginare. Sapete cosa si può provare in questo momento, che non si riesce a capire finché non lo si vive in prima persona. Quindi volevo ringraziarvi, semplicemente".

Non ci resta che fare tanti auguri ai futuri mamma e papà!