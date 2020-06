Michele Riondino: fidanzata, padre, Instagram, età

Di Marcello Filograsso lunedì 8 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Michele Riondino

Michele Riondino è uno degli attori più popolari in Italia, grazie alla sua partecipazione da protagonista alla fiction Il giovane Montalbano.

Amante della chitarra, prova la carriera da musicista fondendo il gruppo La setta dei poeti estinti. Va a Roma dopo la maturità per fare gli studi di recitazione all'Accademia nazionale d'arte drammatica, ma non taglia mai il legame con la sua Taranto: con Roy Paci e Diodato si occupa dell'organizzazione artistica del concerto del primo maggio della città, soprattutto per perorare la causa ambientale provocata dall'Ilva.









Già visto nella fiction teen Compagni di scuola al fianco di Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti, diventa famoso in tv nel 2003 in Distretto di Polizia, poi nel 2006 con La freccia nera, anche se è il ruolo da protagonista ne Il giovane Montalbano a consacrarlo come volto noto e amato della fiction italiana.



Nel 2015 diventa Pietro Mennea nel biopic sull'atleta olimpionico. Al cinema vanta titoli come Fortapàsc, Il Giovane favoloso e La ragazza del mondo.







Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Michele Riondino, 41 anni, è legato alla make up artist Eva Nestori. La coppia ha una figlia, Frida, nata nel 2014.

Il padre dell'attore è David Riondino, che ha calcato nel 1995 il palco del Festival di Sanremo con Troppo Sole con Sabina Guzzanti (era tra i componenti de La Riserva Indiana).