Fabrizio Corona rischia altri 9 mesi di pena: "Sono sereno, voglio avere fede nella giustizia italiana" (VIDEO)

Di Massimo Galanto domenica 7 giugno 2020

Il video messaggio di Fabrizio Corona a Live - Non è la d'Urso alla vigilia dell'udienza in Cassazione che potrebbe costargli altri 9 mesi di pena

Fabrizio Corona parla alle telecamere di Live #noneladurso:

"Voglio avere fede nella giustizia italiana" pic.twitter.com/mykhL2T8Oo — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) June 7, 2020

Nel corso della puntata di domenica 7 giugno di Live - Non è la d'Urso si è tornati a parlare del caso giudiziario di Fabrizio Corona, per il quale domani è prevista una nuova udienza in Cassazione nella quale si deciderà se dovrà scontare ulteriori 9 mesi di pena.

L'ex manager dei paparazzi ha inviato al programma di Canale 5 un video messaggio (lo trovate in apertura di post) nel quale ha svelato il suo stato d'animo alla vigilia dell'udienza e ha ribadito che sta rispettando tutte le regole:

Sono sereno, anche se questo momento è un momento particolare nella giustizia italiana, voglio aver fede nella giustizia italiana. Voglio sperare che tutti gli italiani possano avere fede nella giustizia italiana, per una volta e cose vadano come devono andare, ovvero che ciò è giusto mi possa essere concesso.

La mamma Gabriella, presente in studio, ha ricordato che il figlio deve fare i conti con "problematiche di personalità", presentando, nello specifico, un disturbo "boderline". Quindi,ha raccontato che attualmente Corona è curato da un terapeuta e che è "migliorato":

Non voglio più sentire i giudizi morali su Fabrizio. Ha fatto mille errori, è stato condannato, ha fatto più di 7 anni di carcere, attualmente è detenuto, sta pagando. Voglio solo difendere mio figlio da questo versante. Non voglio giudizi morali. Sono stanca che lui sia sempre al centro dell'attenzione come se fosse l'untore dell'Italia. Ma non è così. Fabrizio ha una malattia, purtroppo.

Anche il suo avvocato, Ivano Chiesa, ha assicurato che "l'uomo di adesso non è più quello di prima, che non si rendeva conto di quello che faceva" e che adesso è "un uomo di famiglia".

Barbara d'Urso, che ha mostrato alcuni servizi sul passato tormentato di Corona, si è comunque esposta dicendosi sicura che l'ex marito di Nina Moric sia "super innamorato del figlio":