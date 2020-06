Uomini e donne, di nuovo crisi fra Ida e Riccardo? Spunta un messaggio su Instagram

Di Ivan Buratti sabato 6 giugno 2020

Crisi di coppia fra i due ex protagonisti di Uomini e donne? Ida pubblica una Storia: "La cosa più preziosa da ricevere da chi ami è il suo tempo"

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, è crisi di coppia? Anzi, è di nuovo crisi amorosa? Già, perché i due ex protagonisti di Uomini e donne e Temptation Island non sono nuovi a gossip e pettegolezzi circa la loro instabilità di coppia. Un amore travagliato raccontato in diretta nazionale, che il pubblico fedele di Canale 5 ha seguito sin dai primi languidi sguardi scambiati nello studio del dating show di Maria De Filippi. Dopo tanto tribolare, tuttavia, pareva che i due avessero trovato quell'equilibrio necessario per affrontare una vita di coppia serena.

Nonostante gli stessi Riccardo ed Ida abbiano smentito qualunque voce su una possibile nuova crisi tra di loro, tanto da aver trascorso tranquillamente la quarantena a Brescia insieme, recentemente Ida ha pubblicato una Storia che ha lasciato di stucco i propri fan.

Una foto sulle proprie Storie di Instagram, accompagnata dalle note di Nicola Piovani della colonna sonora de La vita è bella, che vede come protagonista una citazione dello scrittore David Grossman:



La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo. Non sono le parole non sono i fiori, i regali. È il tempo. Perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo non importa se è stata un'ora o una vita.

La bella dama pone quindi l'attenzione sul tempo come bene più prezioso da parte della persona per la quale nutri amore. Che sia una frecciatina indirizzata a Riccardo, che secondo questa interpretazione la trascurerebbe troppo? Non abbiamo alcuna certezza su questi sospetti, che rimangono un'inrpretazione, ma certo è che Ida non sarebbe nuova a certe mosse per catturare l'attenzione del proprio amato e del pubblico, ormai curioso di conoscere che destino avrà la coppia composta da Riccardo ed Ida.