Gemma Galgani e Sirius insieme in giro per Roma (FOTO)

Di Marco Salaris venerdì 5 giugno 2020

La coppia a braccetto per le vie della capitale.

Martedì 9 giugno terminerà un'edizione di Uomini e Donne che per Gemma ha avuto un risvolto del tutto imprevedibile. Vuoi per il format rivoluzionato per l'effetto Covid-19, vuoi per le tante nuove conoscenze che si sono avvicendate sia davanti alla dama torinese che dietro uno schermo di un pc, Gemma certamente ha dato del filo da torcere alle discussioni scoppiate anche quest'anno soprattutto per la frequentazione che sta incuriosendo tanti, quella con Nicola Vivarelli in nickname Sirius.

I due continuano a tenere viva la conoscenza nonostante i dubbi partiti (manco a dirlo) da Tina e gli interventi dal parterre delle donne del trono over che sembra riservare qualche interesse per il giovane 26enne come dimostrato da Valentina Autiero, più volte i due si sono scambiati degli sguardi che hanno mandato su tutte le furie la Galgani.

Ora, tramite il sito Giuseppeporro.it scopriamo che Gemma e Nicola si stanno vedendo anche al di fuori della trasmissione tanto che un'utente di Tik Tok non si è lasciata scappare l'occasione di poterli paparazzare con uno scatto che li ritrae passeggiando in giro per Roma. Lei si avvicina a lui mentre il ragazzo gli porge il suo braccio come ad accompagnarla. Di mezzo nessuna telecamera a riprenderli.

Magari tra i due c'è veramente il sentimento che tanto cerca e spera Gemma? Magari la 'complicità' della quale ha parlato Nicola è reale? L'avvistamento convincerà i tanti detrattori che non credono alla coppia?