Belen Rodriguez e Stefano De Martino: un segreto inconfessabile alla base della crisi?

Di Sebastiano Cascone venerdì 5 giugno 2020

I motivi della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono legati ad un segreto inconfessabile

Tutti i settimanali di gossip, questa settimana, si stanno occupando della nuova crisi matrimoniale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo le ipotesi di tradimento, beghe familiari, gelosia incontrollata, prende piede un inedito retroscena portato alla luce dal settimanale 'Novella 2000'. Si legge:

"Ancora sulla crisi tra Stefano di Martino e Belen Rodriguez. La mamma di Belen ha smesso di seguire Stefano sui social e il fratello di Belen, Jeremias, gli lancia frecciatine via web. Inoltre Stefano Di Martino ha messo diversi like su Instagram alla sua ex Emma Marrone, cosa che avrebbe infastidito Belen. Molti amici dicono però che alla base della crisi ci sia un segreto inconfessabile...".

La cantante pugliese e l'ex ballerino di 'Amici' si sono conosciuti durante la nona edizione di 'Amici'. A distanza di tempo, qualche mese fa, il papà di Stefano, Enrico ha svelato, dalle pagine di 'Di Più Tv', i motivi della rottura tra i due:

"Da quanto ho capito loro avevano una differenza di vedute sul matrimonio: lei era convinta, decisa a sposarsi, mentre lui era sempre più titubante, non si sentiva ancora pronto. Tiene molto alla sua carriera di ballerino ha faticato tanto per affermarsi e, forse, pensava che il matrimonio gli avrebbe messo addosso una serie di responsabilità che lo avrebbero distolto dal lavoro. Probabilmente l’idea di avere una stabilità familiare, a soli ventidue anni lo spaventava".