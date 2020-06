L'amore non è un numero: il titolo del libro di Veronica Peparini e Andreas Muller

Il titolo dice tutto: L'amore non è un numero. Questo è il titolo che Veronica Peparini, coreografa e insegnante di danza di Amici, e il ballerino Andreas Muller, vincitore di Amici 16, hanno deciso di dare al loro primo libro che sarà disponibile a partire dal prossimo 9 giugno (è già disponibile in pre-order negli store digitali).

In L'amore non è un numero, ovviamente, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno deciso di parlare a cuore aperto della loro storia d'amore nata tra le mura della scuola fondata da Maria De Filippi. La loro relazione, che va avanti da più di un anno, fa tuttora chiacchierare a causa della notevole differenza d'età: il ballerino, infatti, ha 24 anni mentre la Peparini ne ha 49.

Il loro libro, quindi, nasce proprio con l'intento di abbattere tutti i pregiudizi del caso e di aiutare coppie, come la loro, a vivere meglio il loro amore.

In un video condiviso sui social, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno presentato il loro libro:

Vogliamo rubare la vostra attenzione solo per qualche secondo perché vogliamo darvi una notizia importante. No, Veronica non è incinta e no, non ci stiamo per sposare. Almeno per ora... Abbiamo un regalo per voi. Abbiamo scritto un libro, siamo felici di poterlo annunciare. Lo abbiamo fatto principalmente per le persone che ci sostengono ma anche per quelle persone che non ci conoscono e che, a primo impatto, potrebbero dire 'Chi se ne frega'! E' contro qualsiasi tipo di pregiudizio. Vogliamo dare forza a quelle persone che magari sono bloccate nell’amore o nella vita dalle regole o dagli schemi.