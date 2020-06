Mattia Ferrari, chi è l'amico di Belen Rodriguez

Di Claudia Cabrini giovedì 4 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Mattia Ferrari

Si chiama Mattia Ferrari ed è ufficialmente un caro amico di Belen Rodriguez quello a più riprese citato dai giornali di gossip nelle ultime settimane per la sua vicinanza alla bella showgirl argentina. Un'amicizia profonda lega i due da ormai diversi anni, e proprio in queste ultime settimane difficili per Belen - che, come sappiamo, sta vivendo un momento di crisi con il marito Stefano De Martino - sarebbe stato Mattia ad averle dimostrato l'affetto e il sostegno del quale aveva bisogno.

Ma esattamente, chi è Mattia Ferrari, l'amico di Belen Rodriguez? Di lui sappiamo che sia un giovane imprenditore, fondatore e proprietario di una nota agenzia di comunicazione, la Arnold Creative Communications. Negli ultimi giorni, Mattia avrebbe trascorso molto tempo al fianco di Belen, anche perché è proprio con lei che (come apprendiamo dalle sue Instagram Story) starebbe progettando una collaborazione importante. Negli ultimi video postati da Belen e da Mattia sui loro profili Instagram, infatti, vediamo diverse riprese realizzate in casa Rodriguez, con una didascalia a far da contorno ben chiara: "We're working" ossia "Siamo al lavoro".

Di Mattia, inoltre, conosciamo le sue grandi passioni; moda e viaggi. Per un lungo periodo di tempo avrebbe vissuto negli States, dopo essersi laureato in Economia. Negli ultimi anni, ha collaborato con importanti brand d'alta moda tra i quali Bulgari, Moschino, Versace e Chopard, e anche con grandi multinazionali quali H&M. Al momento non sarebbe fidanzato, anche se della sua vita privata sappiamo davvero poco.

Mattia, anche Art Director, avrebbe anche trascorso qualche momento 'in famiglia' in compagnia di Belen e del suo piccolo Santiago. Come riportato anche sulla copertina del settimanale Oggi in edicola, Belen replica a chi le domanda della crisi con Stefano De Martino in modo semplice ma efficace: "Sono una donna che soffre come tutte le altre".

Nel suo lungo sfogo social di qualche giorno fa, Belen aveva inoltre aggiunto: "Se mio fratello Jeremias decide di offrirmi un calice di vino in un bel locale di Milano per farmi tornare il sorriso, non vedo proprio cosa ci sia di male".